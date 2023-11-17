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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأقمار الصناعية تظهر فرار آلاف المدنيين إلى جنوب غزة وسط القصف الإسرائيلي المستمر

صدى البلد

تظهر صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة ماكسار تكنولوجيز يوم الجمعة مشهدا مؤلما لفلسطينيين يتجمعون على طول طريق صلاح الدين وهم يحاولون يائسين الفرار جنوبا من الصراع المتصاعد في غزة. 

 

تتزايد المخاوف على سلامة المتجمعين في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، في الوقت الذي يشير فيه الجيش الإسرائيلي إلى استعداده لتصعيد العمليات خارج المناطق الشمالية التي تم استهدافها سابقًا.

 

أفادت التقارير أن المدنيين المقيمين في أجزاء من جنوب شرق غزة تلقوا منشورات أسقطتها الطائرات الإسرائيلية تأمرهم بالانتقال إلى "منطقة آمنة" أصغر في بلدة مواسي الساحلية. تغطي هذه المنطقة المخصصة 14 كيلومترًا مربعًا فقط (5.4 ميلًا مربعًا)، مما يثير المخاوف ويدفع رؤساء 18 وكالة تابعة للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة الدولية إلى إصدار تحذيرات.

 

إن الوضع مأساوي، حيث يواجه قطاع غزة بالفعل عدداً مذهلاً من النازحين يبلغ 1.6 مليون شخص، يشكلون أكثر من ثلثي سكان القطاع. وحدثت غالبية عمليات التهجير هذه في الشمال في أعقاب تحذيرات مماثلة من عدم وجود أي مكان آمن في مدينة غزة أو حولها آمن للمدنيين.

 

يستمر النزوح باتجاه الجنوب على الرغم من الظروف الصعبة التي يفرضها القتال العنيف، ويجب على أولئك الذين يحاولون المغادرة أن يتنقلوا سيراً على الأقدام. وتكشف صور الأقمار الصناعية عن حشد يصل عدده إلى المئات، ينتظرون عند نقطة تفتيش على الطريق الذي أعلنته إسرائيل آمنا للمدنيين.

 

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