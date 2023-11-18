الدعاء للميت بدخول الجنة.. مستحب شرعا وهذا فضله

الدعاء للميت بدخول الجنة فيه ثواب كبير كما أن المشاركة في جنازة الميت والدعاء له والوقوف على قبره كل هذه الأمور تجعل الميت يدخل في شفاعة من يدعو له لذا الدعاء للميت بدخول الجنة أمر مستحب شرعا، وفضل الدعاء للميت ورد فيه الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة، وعلى سبيل المثال ما رواه عبد لله ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "ما مِن رجُلٍ مُسلِمٍ يموتُ فيقومُ على جِنازتِهِ أربعونَ رجُلًا لا يُشرِكونَ باللهِ شيئاً إلّا شفَّعهمُ اللهُ فيه" أخرجه مسلم في الصحيح، والدعاء للميت هدفه غفران الذنوب .



ونقول في الدعاء للميت بدخول الجنة اللهم في يوم الجمعة اغفر له واعفُ عنه وارحمه وأدخله جنتك يا كريم.

اللهم في ليلة الجمعة أره منزلته العالية في الجنّة وارزقه نعيمًا يسعد به.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن ترحمه وتدخله جناتك.

اللهم ارزقه الدرجات العليا من الجنّة وأدخله منزلة الصّدّيقين والشهداء يا أكرم الأكرمين.

-اللّهُمَّ ارحم من توسدت أجسادهم الأكفان، واجعل قبورهم خير مسكنٍ تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة، وارحمنا يارب إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، جلّ جلالك وإليك المصير.

-اللّهُمَّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته.

-اللّهُمَّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنَّة، ولا تجعله حفرة من حفر النار

-اللّهُمَّ شفّع فيه نبينا ومصطفاك واحشره تحت لوائه واسقه من يده الشريفة شربةً هنيئةً لا يظمأ بعدها أبداً

-اللّهُمَّ إنه صبر على البلاء، فامنحه يارب درجة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب إنك على كلِّ شيءٍ قدير

-اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمن يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشر ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحينا مسلمِين وألحقنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين

-يا رب ارحمه واغفر له كل ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ما يعلمها وما لا يعملها اللهم انك عفوا تحب العفو فأعفو عنه، يا رب اجعل قبره روضه من رياض الجنة ولا تجعلها حفره من حفر النار اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واعذه من عذاب القبر ومن النار.

دعاء للميت

في الدعاء للميت رفع لشأنه خاصة إذا كان من ولد صالح قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم: "إنَّ اللهَ لَيرفَعُ الدَّرجةَ للعبدِ الصّالحِ في الجنَّةِ، فيقولُ: يا ربِّ، أنّى لي هذه فيقولُ: باستغفارِ ولدِكَ لك" رواه أبو هريرة رضي الله عنه وورد في صحيح مسلم كما أن من فضل الدعاء للميت تثبيت المؤمن عند السؤال وحساب الملكين، و دعاء للميت ليلة الجمعة جزاؤه أكبر لذا علينا الحرص على دعاء للميت ليلة الجمعة

ونقول في دعاء للميت ليلة الجمعة اللهم في هذه الليلة المباركة اعتق فلان من عذاب القبر والنّار، وباعد بينه وبين العذاب كما باعدت بينه وبين المشرق والمغرب.

اللهم في ليلة الجمعة تولّى فلانًا برحمتك ولطفك وكرمك وأبعد عنه عذاب القبر يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارحم فلان واغفر له ووسّع قبره وقِه من العذاب في هذه الليلة يا أرحم الأرحمين.

اللهم في يوم الجمعة برّد على قبر فلان وارحمه برحمتك التي وسعت كلّ شيء.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك أن تغفر لفلان وتعذه من عذاب القبر وفتنته وأن تعامله بما أنت أهله وليس بما هو أهله.

-اللّهُمَّ ارحمها فإنها كانت مسلمة واغفر لها فإنها كانت مؤمنة وأدخلها الجنة فإنها كانت بنبيك مصدقة، ولكتابك مرتلة".

اللّهُمَّ أعذّها من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيها، واملأ قبرها بالرضا والنور يارب العالمين"

-اللّهُمَّ اغفر لها، وادخلها الجنة من غير عذاب بعفوك ورحمتك، اللّهُمَّ آنسها في وحدتها وآنس وحشتها وصبّرنا على فراقها يا عالم الغيب إليك النشور.

اللهم إنِّي أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زوراً أو أغشى فجوراً أو أكون بك مغروراً. اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار.

-اللَّهُمَّ يا خير من سُئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد، ارزقني الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجني من النار وما قرب إليها من قول وعمل.



دعاء للميت

دعاء للميت إنّ ليوم الجمعة فضلٌ عظيم وخصّ الله عز وجل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لنا يوم الجمعة وورد أنّ فيه ساعةٌ لاستجابة لا يوافقها عبد إلا واستجيب لذا الدعاء للميّت في هذا اليوم الفضيل مستجاب بإذن الله تعالى.

اللهم ارحم روحا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء يا رب اغفر له وعافه وأعف عنه أجمل هديه للميت في قبره عندما يصله دعاء من أهل الدنيا، فيا رب ارحمه واغفر له واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.

يا رب انر قبر“الاسم” وارحم ضعفه وانس وحشته واجعل القبر رحيما به والتراب خفيفا عليه واجعل قبره روضه من رياض الجنة اللهم ادخله الجنة والحقنا به يا رب.

اللهم أرحمه واغفر له وأنر قبره اللهم بشره بجنة فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم ارحمه واغفر له ونور قبره.

أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تغفر لفلان كافة ذنوبه وأفعاله، وأن ترحمه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة زِد من حسنات فلان إن كان من المحسنين، وتجاوز عنه إن كان من المسيئين، واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوب فلان، واملأ قبره بالنّور والسّرور. أسألك اللهم في يوم الجمعة أن تتولّى فلانًا بمغفرتك ورحمتك، وأن تخفف عنه عذابك إن كان من المُعَذَّبين. اللهم في يوم الجمعة أنزل من مغفرتك ورحمتك على فلان، واجعله بمنزلة الصّالحين والصّديقين والشهداء.

اللهم إن عبدك بجوارك وأنت يا الله خير من يكون بجوار عبادك، فاغفر له وارزقه الرضا التام عنه واجعل روحه رضيّة ومستبشرة وهانئة، وامنحه مقعدًا من نعيمك الذي لا ينفذ يا أكرم الأكرمين.

اللهم في يوم الجمعة خفف من وحده فلان واجعل عمله الصالح أُنسًا له في قبره.

اللهم ارحمه و اغفر له و انس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل أيامه في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار اللهم ارحمه يوم العرض عليك اللهم قه عذابك يوم تبعث عبادك اللهم املأ قبره بالرضا والنور والسرور.

اللهم ادخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، اللهم انسه في وحدته وانس وحشته اللهم ان كان من المحسنين فزد فى حسناته و إن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته.

اللهم ارحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهم تحت التراب، اللهم اغفر لأغلى من غابوا عن الدنيا وارحمهم واحشرهم في زمرة المتحابين فيك واجعل ملتقانا في الفردوس الأعلى.



أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته باقتفاء أثره حتى ينالوا مآربهم من الجنة، وبين لهم من الأعمال والأدعية التي توجب لهم الجنة، وقد خطب صلوات الله وسلامه عليه يوماً يومًا في المسلمين عندما دخل المدينة المنوّرة وأقبل أهلها عليه ليستمعوا إلى قوله، موضحاً أربعة تعد أسبابًا مهمة لدخول الجنة، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ».

وقد جعل الله سبحانه وتعالى أسباباً كثيرة للمغفرة رحمةً منه وفضلاً، ولو شاء لما عفا عن شيء، قال الله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} الشورى/30، ومن هذه الأسباب: التوبة بحسب الشروط المذكورة آنفاً، وإسباغ الوضوء، والمشي إلى المساجد، والسجود، وصوم رمضان، وقيام الليل، واجتناب الكبائر، ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} النساء/31، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟( قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (إسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخطا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) رواه مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: (مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ) رواه مسلم.

كما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إن هناك دعاء من ردده ودعا بها في الصباح والمساء ثلاث مرات فإنه يدخل صاحبه الجنة ويرضيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فمن قال هذا الدعاء ثلاث مرات حين يصبح كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة «رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نَبِيًّا». من قالها موقنا بها حين يصبح ومات فى يومه دخل الجنة