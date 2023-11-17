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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود فوزي: موافقة الرئيس السيسي على مخرجات الحوار الوطني "شيك على بياض"

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة استمرار الحوار الوطني، وموافقته على المخرجات كانت "شيك على بياض".

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المستشار محمود فوزي: السيسي له إنجازات وبصمات واضحة في كل شبر بالإسكندرية

قال المستشار محمود فوزي، في أول حوار تلفزيوني مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،   إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني تأخرت نظرًا لوجود أولويات أخرى، أبرزها إعادة بناء المؤسسات ومكافحة الإرهاب.

وواصل :"الحوار الوطني عندما تمت الدعوة له لم تكن الدولة والإقليم بهذا الحال.. والحوار الوطني يجب أن يستمر وهو حالة تفيد كل الأطراف سواء الحكومة أو المعارضة وصانعي القرار، وفرصة .. وهناك أحزاب تتفق مع مرشحنا في الرؤية وتختلف في التفاصيل لكنها تقف على أرضية وطنية".

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