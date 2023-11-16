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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المستشار محمود فوزي: السيسي له إنجازات وبصمات واضحة في كل شبر بالإسكندرية

مؤتمر جماهيري بالإسكندرية
مؤتمر جماهيري بالإسكندرية

 

قال المستشار محمود فوزي إن الإسكندرية هي أول محافظة تقوم الحملة بزيارتها خارج نشاطها في القاهرة، مُضيفا أنهم قاموا اليوم بافتتاح مقر الحملة الرسمي بالإسكندرية، لأن المدينة لها قيمة ومكانة خاصة في قلب كل مصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته أمانة الإسكندرية بحزب حماة الوطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

وأضاف "فوزي" أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، له إنجازات وبصمات واضحة في كل شبر في مدينة الإسكندرية، مؤكدا أن مشروعات الإسكان والتنمية مثل بشائر الخير 1 و2 و3، ومدينة مشارف الجديدة في العامرية، ومدينة العلمين الجديدة، وميناء المكس الجديد، وجميع هذه المشروعات تشهد على تنمية الإسكندرية.

وتابع رئيس الحملة الانتخابية أن البنية التحتية والطرق في مدينة الإسكندرية كان لها نصيب من التنمية، مثل محور المحمودية ومحور التعمير ومحور المشير فؤاد ابو ذكرى، ومشروع كوبري 45، بالإضافة إلى تطوير الميادين ومحطة مصر الجديدة.

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وأشار "فوزي" إلى أن ملف التعليم في الإسكندرية كان من ضمن اهتمامات الرئيس السيسي، وذلك تجسد في بناء مدرسة التعليم الأساسي في الحي الثاني ببرج العرب، والجماعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومبنى التدريب في كلية الطب، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة 122 مدرسة.

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن الإسكندرية استفادت من مبادرات الرئيس في مجال الصحة والقوافل العلاجية، خاصة مجال تنظيم الأسرة والتربية السكانية، مؤكدا أن تطوير الحدائق مثل المنتزة التاريخية، وترميم المتحف الروماني وتطوير قصر ثقافة مصطفى كامل، وبالطبع حدائق انطونيادوس، وهو ما يدل على اهتمام المرشح عبدالفتاح السيسي بملف السياحة.

وأشار "فوزي" إلى أن شعب الإسكندرية الواعي والمثقف يجب أن يشارك بقوة في الإنتخابات الرئاسية في اليوم الأول وفي الساعات الأولى لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والنائب أحمد العوضي، نائب رئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد مجاهد أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، والنائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، ومنسق التحالف الوطني بالإسكندرية، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس نادي الإتحاد السكندري محمد مصيلحي، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي.

الاسكندرية الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المستشار محمود فوزى النائب عصام هلال المشير فؤاد أبو ذكري

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