افتتاح مقر جديد لحملة السيسي الانتخابية في الإسكندرية .. صور

افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مقرها الفرعي للحملة الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية وبحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهيئة مكتب الحملة المركزي وهيئة مكتب محافظة الإسكندرية.

وقامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للتجهيزات اللوجيستية للمقر، مثمنين على التجهيزات استعداداً للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه من المقرر افتتاح فروع للحملة في جميع محافظات الجمهورية، معبراً عن سعادته بافتتاح المقر بمحافظة الإسكندرية اليوم، وموجهاً الشكر لكل محب وداعم للسيد المرشح، مشيراً إلى أن هذا المقر منصة وقِبلة لكل المصريين.

وفي نفس السياق، أكد رئيس الحملة الانتخابية، أن الحملة مرنة تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة، وجامعة لكل المصريين، وأن المرشح الرئاسي معروف بإنجازاته ومواقفه القوية، مشيراً إلى أن ما حدث في الشهر الماضي ألقى بظلاله على مسار العملية الانتخابية وتحديدا القضية الفلسطينية، مؤكداً ان القضية الفلسطينية لم تتخذها الحملة قضية انتخابية بل هي قضية إنسانية ووطنية، مشيراً إلى أن المرشح اتخذ الإجراءات التي تحتم عليها الواجب الوطني، فمنذ اللحظة الأولى عبر عن رفضه لتصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لسيناء ورفض سياسات العقاب الجماعي، السيد المرشح كان سببا مهما ورئيسيا لإيضاح الصورة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد المستشار محمود فوزي، بأن أبواب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مفتوحة لكل مؤيد ومحب للمرشح الرئاسي.

ومن جانبه، ثمن السيد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الدعم الكبير للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي من شأنه يعكس صورة مصر أمام العالم، مضيفا أن هذا المقر سيكون مركز حيوي يضم جميع فئات المجتمع للخروج بمشهد انتخابي يليق بالاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن الحملة مفتوحة لجميع الأفكار الفعالة.