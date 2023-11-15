عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح مقر جديد لحملة السيسي الانتخابية في الإسكندرية .. صور

افتتاح المقر الجديد
افتتاح المقر الجديد

افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مقرها الفرعي للحملة الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية وبحضور وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهيئة مكتب الحملة المركزي وهيئة مكتب محافظة الإسكندرية.

وقامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للتجهيزات اللوجيستية للمقر، مثمنين على التجهيزات استعداداً للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه من المقرر افتتاح فروع للحملة في جميع محافظات الجمهورية، معبراً عن سعادته بافتتاح المقر بمحافظة الإسكندرية اليوم، وموجهاً الشكر لكل محب وداعم للسيد المرشح، مشيراً إلى أن هذا المقر منصة وقِبلة لكل المصريين.

وفي نفس السياق، أكد رئيس الحملة الانتخابية، أن الحملة مرنة تعتمد على المشاركة الشعبية الواسعة، وجامعة لكل المصريين، وأن المرشح الرئاسي معروف بإنجازاته ومواقفه القوية، مشيراً إلى أن ما حدث في الشهر الماضي ألقى بظلاله على مسار العملية الانتخابية وتحديدا القضية الفلسطينية، مؤكداً ان القضية الفلسطينية لم تتخذها الحملة قضية انتخابية بل هي قضية إنسانية ووطنية، مشيراً إلى أن المرشح اتخذ الإجراءات التي تحتم عليها الواجب الوطني، فمنذ اللحظة الأولى عبر عن رفضه لتصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لسيناء ورفض سياسات العقاب الجماعي، السيد المرشح كان سببا مهما ورئيسيا لإيضاح الصورة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد المستشار محمود فوزي، بأن أبواب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مفتوحة لكل مؤيد ومحب للمرشح الرئاسي.

ومن جانبه، ثمن السيد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الدعم الكبير للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والذي من شأنه يعكس صورة مصر أمام العالم، مضيفا أن هذا المقر سيكون مركز حيوي يضم جميع فئات المجتمع للخروج بمشهد انتخابي يليق بالاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى أن الحملة مفتوحة لجميع الأفكار الفعالة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة بـ أكتوبر

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

ترشيحاتنا

تعرف على زي منتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026

أحداث شهر جمادى الأول.. معارك إسلامية كبرى ووفاة الإمام أبي حنيفة

بعد مطالبة بإخلاء خان يونس.. بيان عاجل من المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي

أرقام مفزعة.. 11500 شهيد نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة

تحذير رسمي للرئيس الأمريكي بسبب غزة

بسبب الحرب.. الضربات الاقتصادية تتوالى على إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ