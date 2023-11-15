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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ومراقبة الأسواق

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية محمد الشريف

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط وإزالة الاشغالات ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين وفرض سيادة القانون.

وقامت إدارات حي ثان المنتزة بحملة مكثفة على الأسواق والمحلات والكافيهات، حيث أسفرت عن تغريم المحال التجارية والمنشآت المخالفة بقيمة 35 ألف جنيه كغرامات فورية للتعدي على حرم الطريق العام وعلى 108 حالات إشغال متنوعة وتحرير 11 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين وعدم توافر للاشتراطات الصحية ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار ومحضرين بيئة و6 إنذارات عدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت و6 محاضر لمنشآت لم تتخذ اشتراطات الوقاية من الحريق و18 إنذارا "رخص محلات وتأمينات اجتماعية ومخالفة موازين" وإعدام كمية من الزيوت والخضروات منتهية الصلاحية.


ومن ناحية أخرى، تفقد محافظ الإسكندرية اليوم /الأربعاء/ مشروع تطوير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي في إطار بدء العد التنازلي لافتتاحه؛ لتكون حلقة سمك حضارية وسياحية تليق بعروس البحر المتوسط.


وأكد المحافظ أن مشروع تطوير حلقة السمك سيكون نقلة نوعية للمنطقة بالكامل، وأضاف بأن مشروع تطوير ميدان محطة مصر وافتتاح المتحف اليوناني الروماني وتطوير شارع النبي دانيال ومشروع تطوير حلقة السمك بالإضافة إلى العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة على أرض الإسكندرية ستضعها بقوة على خريطة السياحة.


وأشار الشريف؛ إلى أنه من المقرر خلال شهرين إنهاء المبنى الجديد لكي يتم نقل جميع التجار إلى هذا المبنى، ثم الانتقال إلى تطوير المبنى التراثي الذي سيظل على شكله القديم والمدرج في مجلد التراث والذي سيتم تخصيصه لإنشاء المطاعم.


ووجه المحافظ الشكر للمهندسين القائمين على المشروع من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية على مجهوداتهم الكبيرة لكي تظهر حلقة السمك بهذا الشكل الذي يليق بالمدينة، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة كل الحرص على الحفاظ على الشكل التراثي للحلقة القديمة التي تم إنشاؤها عام 1834 في عهد محمد علي.

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