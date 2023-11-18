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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو درويش: من يريد التصالح في مخالفات البناء فعليه التقدم بطلب

النائب عمرو درويش،
النائب عمرو درويش،

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إن البرلمان يعمل على إغلاق ملف مخالفات البناء، والإرادة الحقيقة من الدولة فى منع هذه المخالفات تبدأ من هذا القانون.

وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “نحن أمام فرصة لإغلاق هذا الملف سواء داخل الحيز العمرانى أو خارجه، والمخالفات تندرج لمن بنى دون رخصة أو زاد طابق دون رخصة”.
 

وتابع عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين: “ من يريد التصالح فعليه التقدم بطلب التصالح، والآن التصالح يتم منفردا وهى ميزة، وهناك إجراءات شديدة لمن لم يتقدم بالطلب، ولدينا إرادة حقيقية لتطبيق القانون، وليس لدينا رفاهية لنرى مزيدا من المخالفات".

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