صحف الكويت| مدبولي: مصر تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة أهالي غزة.. حماس تعلن سقوط 60 أسيرًا إسرائيليًا.. أردوغان: لا مفر من حل الدولتين

رئيس الوزراء المصري ينتقد ازدواجية النظام الدولي وقصوره في قضية فلسطين

مسؤول فلسطيني: إسرائيل قتلت 51 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء منذ اقتحامه

عودة خدمة الاتصالات جزئياً في غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود

المتحدث باسم القسام: نتنياهو يبحث عن سراب في مستشفى الشفاء وهو أمر "مثير للسخرية"

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا الهجمات الإسرائيلية بالضفة الغربية إلى 206

أردوغان: لا مفر من حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكد أن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المصري في توفير المساعدات الإغاثية وتجهيزها من خلال متطوعين يعملون ليل نهار، حتى تعبر في اتجاه الأشقاء بقطاع غزة.

ونقلت "الوطن" عن مدبولي قوله خلال مشاركته عبر تقنية (فيديو كونفرنس) في قمة (صوت الجنوب العالمي)، أن النظام الدولي منحاز وقاصر في التصدي لانتهاكات القانون الدولي لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وذكر مدبولي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه "للأسف يتعامل المجتمع الدولي بازدواجية واضحة في معالجة بعض القضايا الدولية التي لم يتم حسمها على مدار عقود".

وأكد مدبولي أن قصف الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق والعمليات المستمرة في قطاع غزة ما هما إلا شواهد على انحياز النظام الدولي وقصوره في التصدي لانتهاكات القانون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش كشف أن إسرائيل قتلت 51 شخصاً داخل مجمع الشفاء الطبي منذ اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى الأربعاء الماضي. وتابع: "ما زال الجيش الإسرائيلي يمنع دخول الماء والغذاء، كما أن المرضى المتواجدين في العناية المركزة يموتون المريض تلو الآخر".

وأشارت "الراي" إلى أن مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس أعلن أن 60 أسيرًا إسرائيليًا سقطوا حتى الآن بسبب القصف الإسرائيلي "العشوائي" الذي استهدف قطاع غزة، مضيفًا "لن نفرج عن الأسرى الإسرائيلين إلا مقابل إطلاق سراح الفلسطيين في سجون الاحتلال"، مشيرًا إلى أن تل أبيب لا تنوي إتمام صفقة تبادل أسرى قريبة.

وأشارت "القبس" إلى أن شركتي الاتصالات الرئيسيتين في قطاع غزة "بالتل" و"جوال" أعلنتا عودة خدمات الاتصالات بشكل جزئي في قطاع غزة بعد دخول كمية محدودة من الوقود عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ونقلت "الوطن" عن أبي عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث عن سراب في مستشفى الشفاء وهو أمر "مثير للسخرية".

وأضاف أبو عبيدة: ": أردنا أن تكون قضية الأسرى قضية إنسانية، وعرضنا إتمام صفقة تبادل منذ بداية المعركة".

وذكرت "الجريدة" أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر إلى 206، مشيرةً إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع تجاوز 12 ألفا بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة.

وأضاف المكتب أن عدد المصابين تخطى 30 ألفاً أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء. كما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 3 آلاف و750 منهم 1800 طفل.

وأبرزت "الأنباء" تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، حيث قال إنه لا مفر من التوصل إلى حل الدولتين بحيث تقام الدولة الفلسطينية على حدود 1967. وأكد أردوغان أن تركيا "تريد تحقيق بيئة يسود فيها السلام بين الفلسطينيين، والإسرائيليين ويعيش فيها الجميع بسلام".

وقال الرئيس التركي إن عدد الأسرى والمعتقلين في إسرائيل يتجاوز بأضعاف عدد المحتجزين لدى الفلسطينيين، وأضاف: "نحن في تركيا لا نقر أي هجمة تستهدف المدنيين".



