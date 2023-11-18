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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يغلق مرتفعاً بأكثر من 4% لكنه يسجل رابع خسائره الأسبوعية على التوالي‏

صدى البلد

قفزت أسعار النفط أكثر من 4%  منتعشة من أدنى مستوياتها في ‏أربعة أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع تلقيها دعما وسط جني المستثمرين ‏للأرباح ومع العقوبات الأميركية على بعض شاحني النفط الروسي.‏


وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولار بما يعادل نحو 4.1% إلى 80.61 ‏دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.99 ‏دولار، أي 4.1%، إلى 75.89 دولار.‏


وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع ‏على شركات وسفن لشحنها نفطا روسيا يباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر ‏المفروض من مجموعة السبع.‏


ومع ذلك، أنهى كلا الخامين الأسبوع على انخفاض أكثر من 1%، وهو الانخفاض ‏الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرين في الغالب بزيادة مخزونات الخام ‏الأميركية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع.‏


كما أثرت أزمة العقارات المتفاقمة وتباطؤ النمو الصناعي في الصين.‏


وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس "نمو الطلب من الصين كان دون ‏التوقعات".‏


ويخفض منتجو النفط الأميركيون عدد الحفارات العاملة منذ ما يقرب من عام بسبب ‏ضعف الأسعار. ولكن شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت إن العدد زاد هذا ‏الأسبوع بمقدار ستة، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير شباط.‏


ومع انخفاض سعر برنت عن 80 دولارا للبرميل، يتوقع عدد كبير من المحللين ‏الآن أن تمدد أوبك+، وخاصة السعودية وروسيا، خفضها الطوعي حتى عام ‏‏2024.‏


وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا ‏كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا ‏الشهر.‏


وقال محللون من جولدمان ساكس في مذكرة "أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام ‏رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة".‏


وأضافوا "إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضتها ‏جزئيا تخفيضات أوبك".‏

السعودية وروسيا العقوبات الأميركية العقود الآجلة لخام برنت العقود الآجلة الصين الوسيط الأميركي النفط الروسي النمو الصناعى المستثمر المستثمرين الولايات المتحدة الولايات المتحد

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