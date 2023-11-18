النفط يغلق مرتفعاً بأكثر من 4% لكنه يسجل رابع خسائره الأسبوعية على التوالي‏

قفزت أسعار النفط أكثر من 4% منتعشة من أدنى مستوياتها في ‏أربعة أشهر التي سجلتها في الجلسة السابقة، مع تلقيها دعما وسط جني المستثمرين ‏للأرباح ومع العقوبات الأميركية على بعض شاحني النفط الروسي.‏



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولار بما يعادل نحو 4.1% إلى 80.61 ‏دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.99 ‏دولار، أي 4.1%، إلى 75.89 دولار.‏



وتم تعويض بعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع ‏على شركات وسفن لشحنها نفطا روسيا يباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر ‏المفروض من مجموعة السبع.‏



ومع ذلك، أنهى كلا الخامين الأسبوع على انخفاض أكثر من 1%، وهو الانخفاض ‏الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرين في الغالب بزيادة مخزونات الخام ‏الأميركية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع.‏



كما أثرت أزمة العقارات المتفاقمة وتباطؤ النمو الصناعي في الصين.‏



وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس "نمو الطلب من الصين كان دون ‏التوقعات".‏



ويخفض منتجو النفط الأميركيون عدد الحفارات العاملة منذ ما يقرب من عام بسبب ‏ضعف الأسعار. ولكن شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت إن العدد زاد هذا ‏الأسبوع بمقدار ستة، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير شباط.‏



ومع انخفاض سعر برنت عن 80 دولارا للبرميل، يتوقع عدد كبير من المحللين ‏الآن أن تمدد أوبك+، وخاصة السعودية وروسيا، خفضها الطوعي حتى عام ‏‏2024.‏



وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا ‏كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا ‏الشهر.‏



وقال محللون من جولدمان ساكس في مذكرة "أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام ‏رغم أن الطلب تجاوز توقعاتنا المتفائلة".‏



وأضافوا "إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضتها ‏جزئيا تخفيضات أوبك".‏