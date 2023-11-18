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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يقصف مدرسة للنازحين ويأمر بإخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن عشرات الشهداء سقطوا بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة.

ومن جانبها ذكرت وزارة الداخلية الفلسطينية ان أعداد من الشهداء وصلت إلى المستشفى الإندونيسي ومستشفى كمال عدوان نتيجة المجازر التي ارتكبتها مدفعية الاحتلال بحق المواطنين في مناطق مختلفة من شمال القطاع.

فيما ذكرت مصادر طبية أن جيش الاحتلال أمهل الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة.

وأشارت المصادر أيضا الي سقوط  أكثر من 50 شهيداً بعد قصف الاحتلال لنازحين في مدرسة في تل الزعتر شمال قطاع غزة.
 

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