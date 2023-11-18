عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تعلن تعليمات مهمة للطلاب بشأن الامتحان التكميلي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة عن تعليمات هامة لطلاب الفرق الدراسية المختلفة.

وقال الدكتور محمد سامح  ، على الطلاب الذين لم يقوموا بدراسة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة سرعة الانتهاء من اجتياز الامتحان التكميلي الذي يعقد بكلية الآداب حيث انه لن تتم إجراءات النقل الى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز الاختبار بنجاح.

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تحقيق إنجاز جديد بالتصنيفات العالمية للتخصصات بالدخول ضمن أفضل 300-400 جامعة علي مستوى العالم في التصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي للموضوعات والتخصصات العلمية (GRAS) لعام 2023، وهو غير التصنيف العام لشنغهاي الذي تقدمت فيه القاهرة أيضاً مائة مركز، بالإضافة إلى تحقيق نسب تقدم كبيرة على مستوى العديد من التخصصات العلمية بالدخول ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، متصدرة الجامعات المصرية والعديد من الجامعات الإقليمية، تحت مظلة منظومة الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


 

وصرح الدكتور محمد الخشت، أن ترتيب جامعة القاهرة طبقا للمعايير المحددة التي يستخدمها المصنف الصيني (شنغهاي) في تصنيف الموضوعات والتخصصات العلمية أصبح فى الفئة من (301 الى 400) عالميا بتقدم 20% عن السنوات السابقة، مشيرا إلي أنه بذلك تصبح جامعة القاهرة ضمن أول 1,1% من الجامعات العالمية الراقية والأولى بمصر لعام 2023، متقدمة عن أقرب جامعة مصرية لها بحوالي ثلاثمائة مركزا حيث تقع اقرب الجامعات المصرية في الفئة (601-700)، بينما جامعة القاهرة في الفئة (301 إلى 400) من بين ثلاثمائة الف جامعة على مستوى العالم.


 

وقال الدكتور الخشت، إن نجاح جامعة القاهرة في التقدم العام تبعه أيضا تقدم كبير على مستوى التخصصات العلمية، حيث جاء عدد من التخصصات ضمن أفضل 100 تخصص في العالم وهي: علوم وتكنولوجيا الأغذية والعلوم الزراعية وجاءت في المرتبة 51-75 عالميا والأولى مصريا، والصيدلة وعلوم الادوية وجاءت في المرتبة 76-100 عالميا والأولى مصريا. وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية عام 2023 في المجموع العام لعدد 13 تخصصا متنوعا، بالإضافة إلى 4 قطاعات علمية رئيسية.


 

وأضاف الدكتور الخشت، أن هناك عددا من التخصصات جاءت ضمن أفضل 150 علي مستوى العالم وهي تخصصات: علوم الرياضيات والعلوم البيطرية وجاءت في الفئة من 101-150 عالميا والأولى مصريا، فيما جاءت أدوات العلوم والتكنولوجيا في الفئة من 151-200 علي مستوى العالم والأولى مصريا، مشيرا إلى أن  عددًا من التخصصات جاءت ضمن أفضل 300 علي مستوى العالم وهي الصحة العامة، وطب الأسنان وعلوم الفم، بالإضافة إلى الهندسة الطبية الحيوية والتي جاءت متفردة الظهور بين الجامعات المصرية.

التصنيف العام لشنغهاي التصنيف الصيني الجامعات العالمية الخشت رئيس جامعة القاهرة الحقوق جامعة القاهرة الدكتور محمد سامح اللغة الفرنسية جامعة القاهرة جامعة مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

زيادة 1% للموظفين.. شروط تسوية معاشات العجز الكامل أو الوفاة بقانون التأمينات

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

فيه أحسن منه..حسام حسن يعلق على صفقة الأهلي مع عمر كمال

ترشيحاتنا

العلبة وصلت 130 جنيه| تحرك مفاجئ بأسعار السجائر وهذا موعد الانخفاض

الأمريكان عملوها.. مظاهرة مؤيدة لفلسطين تقتحم قناة fox news ومقرات داعمة لإسرائيل

على مدار عام كامل.. سامسونج تتعرض لاختراق كبير وسرقة بيانات عملائها

خلال أيام.. ضربة قاصمة للمحتكرين وانخفاض أسعار السجائر بهذا الموعد| ماذا يحدث؟

الأردن: عدد كبير من العاملين بالمستشفى الميداني في غزة أصيبوا بضربات إسرائيلية

الأغذية العالمي: يجب إدخال الوقود إلى غزة و التعهد بعدم قصف المخابز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

وصفة اقتصادية.... طريقة عمل بطاطس متبلة

حقيقة انفصال طارق صبري وشيري عادل.. 20 صورة تجمع بينهما أثارت الجدل

بعد طلاقها.. بوسي بإطلالة مبهرة| شاهد

فيديو

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ