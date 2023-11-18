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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدبولي يوجه الشكر لكل من ساهم في تنظيم قافلة "صندوق تحيا مصر"

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل من قام بتنظيم قافلة " صندوق تحيا مصر " ، ولكل الوزراء المشاركين في اطلاق الحدث تضامنا مع أهل غزة .

وقال " مدبولي " ، خلال تفقده وكلمته قبل انطلاق قافله المساعدات ، إن الشكر موجه لصندوق تحيا مصر والأمين العام للصندوق وكل المؤسسات المشاركة في التبرع والمواطنين المصريين المتبرعين ، مشيرا إلى أن هناك قوافل أخرى ستتبعها قريبا .

.قافلة شاحنات تحيا مصر 

وأطلق مدبولي  قافلة شاحنات تحيا مصر تحت شعار “نتشارك من أجل الإنسانية” تتضمن ما يقرب من 195 شاحنة محملة بالأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وسيارة إسعاف وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة "المعلبات" والمياه المعدنية والألبان والعصائر والملابس والبطاطين والسجاد والأغطية والمنظفات والمطهرات، والمولدات الكهربائية وكشافات الإضاءة.

الدكتور مصطفى مدبولى أهل غزة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صندوق تحيا مصر قافلة صندوق تحيا مصر

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