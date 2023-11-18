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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

نصائح علاج متلازمة
نصائح علاج متلازمة القولون العصبي

تعتبر متلازمة القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب المعدة والأمعاء، وتشمل أعراض متلازمة القولون العصبي تقلصات وألم في البطن وانتفاخ وغازات وإسهال أو إمساك أو كليهما.

 

نصائح علاج متلازمة القولون العصبي

 

وتحتاج متلازمة القولون المتهيج لعلاج طويل المدى، حيث إنها حالة مرَضية مزمنة، ويتمكن البعض من السيطرة على الأعراض من خلال الالتزام بنظام غذائي ونمط حياة متوازن، وتجنُّب التعرض للتوتر. 

 

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ويركز علاج متلازمة القولون العصبي على تخفيف الأعراض حتى تتمكن من مواصلة الحياة بلا أعراض قدر الإمكان، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

نصائح علاج متلازمة القولون العصبي

 

ويمكن غالبًا السيطرة على الأعراض الخفيفة لمشكلة القولون العصبي بالتحكم في التوتر وإدخال تغييرات على نظامك الغذائي ونمط حياتك، ومن أبرز الإرشادات ما يلي :

_ تجنب تناول الأطعمة التي تُسبب ظهور الأعراض

_ تناوَل الأطعمة الغنية بالألياف

_ اشرب الكثير من السوائل

_ مارِس التمارين الرياضية بانتظام

_ احصل على قسط كافٍ من النوم

_ تجنب الأطعمة التي تُسبب كثرة الغازات والإنتفاخ.

_ تجنب الأطعمة الغنية بالجلوتين.

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