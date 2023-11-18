لتمكين الفتيات من التعلم الرقمي.. قومي المرأة: انطلاق مبادرة "دوي" بمدارس المنيا

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن مبادرة دوي تم إطلاقها منذ فترة تحت رعاية حرم الرئيس السيدة انتصار السيسي، حيث تستهدف المبادرة فتيات مصر في كافة المحافظات.

وأضافت "يحيى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت"، أن المبادرة تهدف نقل الخبرات للفتيات و إعطائهم الإمكانية لتعبير عن أنفسهم، متابعة أن هذه المبادرة تساعد على تمكين المرأة.

وتابعت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة أن المبادرة تساعد الفتيات على تكوين الشخصية و اكتساب القيم الحياتية المختلفة، لافتة إلى أن هذه المبادرات تدعم المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها.