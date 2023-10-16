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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تدشين مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات بتعليم بني سويف للعام الثاني على التوالي

صدى البلد

 

دشنت  وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، للعام الثاني على التوالي المبادرة الوطنية الرئاسية " دوي " لتمكين الفتيات، تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية، السيدة الأولى انتصار السيسي، و الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ،والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

 

كما تأتي تحت إشراف الدكتور محمد حسن عثمان رئيس الوحدة المركزية لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد عبد التواب وكيل الوزارة، والدكتورة عائشة عبد الرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إن مبادرة" دوي" تأتي ضمن مشروع القرن للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي تنمية الأسرة المصرية التي انطلقت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد دور المرأة في الأسرة، مستهدفة مدارس التعليم في ربوع الوطن حضر وريف ومراكز ،والقرى المتضمنة المبادرة من أجل رفع الوعى بقضايا العنف بقضايا النوع الاجتماعي مثل "التحرش، الزواج المبكر، وختان الإناث " من خلال دوائر الحكي والحوار المجتمعي وحوار الأجيال والمؤثرات البصرية والمناظرات.

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وأشار عبد التواب إلى أن "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" يشمل عدة محاور من الجانب الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، والتوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع التركيز على برامج التوعية والتعليم والثقافة للمساعدة على رفع وعي المواطن وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف، على أن مبادرة "دوي " تدوي بتعليم بني سويف، للعام الثاني على التوالي في جميع مدارس الإدارات التعليمية السبع  تحت عنوان "بحكايتك تكمل حكايتهم " ،موجهه أسمى معانى الشكر والتقدير الى السيدة انتصار السيسي لدعمها ومساندتها قضايا الفتاة المصرية عبر رعايتها مبادرة "دوى" ايمانا بأن الاستثمار في الفتيات هو أعظم استثمار وبناء لحاضر ومستقبل الوطن ،فهن البوابة لمصر اكثر اشراقا وتقدما وازدهارا ،علينا جميعا أن نعمل سويا لإعدادهن بالشكل الأمثل وتأهيلهن لعصرهن الذهبي .

مؤكده على أن تدشين المبادرة يأتي تتويجا لتعاون مثمر وعمل وطني جاد ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" في محافظات مصر كلها والتي تأتي في إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات في مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التي بذلتها الدولة لتمكين المرأة، مشيرة إلى أن مستهدفات المبادرة تتوافق وتتكامل مع توجه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، والذي يعد نقطة التقاء مضيئة في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية 

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