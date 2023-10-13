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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة التعديات والبناء المخالف

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة مواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة و المخلفات على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة  والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها،ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة  المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية

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جاء ذلك خلال مناقشته تقرير، عرضه اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بشأن جهود الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية  للتصدي للتعديات والبناء المخالف ، والذي تضمن الإشارة إلى إنه " تم أمس" إزالة 96حالة تعد على أرض زراعية وبناء مخالف داخل الحيز ، بواقع ( 91حالة " إزالة في المهد" + 5حالات داخل الحيز العمراني ) على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بجانب التحفظ على 3 خلاطات و2 طن اسمنت ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات الأمنية وحماية الأراضى بمديرية الزراعة

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية  أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً ،مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى ،ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون

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