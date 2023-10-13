إصابة 5 أشخاص في تصادم ملاكي برصيف صحراوي بني مزار بالمنيا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم سيارة ملاكي برصيف بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار شمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل الشيخ فضل شمال مركز بني مزار

انتقلت سيارات الإسعاف وفريق تأمين الطرق إلى موقع الحادث وتبين تصادم سيارة ملاكي رقم 8563 برصيف بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما تسبب في إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة مقيمون بمحافظة أسيوط .

تم نقل المصابين لمستشفي الشيخ فضل للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت والتحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.