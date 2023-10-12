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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنيا تفوز بالمركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا مع فريق العمل

اعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا فوز الجامعة بالمركز الثاني في مسابقة تطوير الحرف اليدوية (حرفة حطب الحنا) لتطوير التكتلات الانتاجية في قرية ميت كنانة بمحافظة القليوبية، ضمن مسابقة جهاز تنمية المشروعات لدعم وتطوير الحرف اليدوية، لاختيار أفضل فريق على مستوى الجمهورية لتطوير صناعة المنتجات القائمة على حطب الحنا وعمل منتجات تحمل قيم فنية وثقافية صنعت بأيدي مصرية ولها تنافسية بسوق العمل.

 

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وأوضح د. فرحات أن الجامعة من خلال مركز التدريب على الحرف و الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر شاركت بالمسابقة باختيار فريق طلابي من أربع كليات هي: التربية الفنية والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والتربية النوعية، وذلك انطلاقاً من حرص الجامعة علي تحقيق دورها المجتمعي والذي تمثل في مشاركة الطلاب و هيئة الإشراف مع أحد ورش الحرفية في تحقيق تطوير للحرفة والحفاظ على هويتها المصرية.

مشيراً إلي أن المشروع جاء ليحقق تطلعات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية التعاون بين طلاب الجامعات وأصحاب الحرف والورش للسعي نحو تطوير الحرف التراثية والتقليدية.

وأشاد رئيس الجامعة بالتعاون المتميز بين أعضاء الفريق الفائز الذين نجحوا في ابتكار أساليب مبتكرة وفعالة لتطوير أحد الحرف التقليدية، والتي قدمت حلولاً ابتكارية لتوظيف بعض الخامات المضافة لحطب الحنا لتضفي المزيد من القيم الجمالية للمنتج.

واكدت الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والمدير التنفيذي لمركز التدريب على الحرف والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والمشرف الرئيسي على الفريق، على أن المشروع تم تنفيذه تحت اشراف جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة العمل الدولية والسفارة الهولندية بمصر، مشيرةً بأن الفريق المشارك تكون من ايثار جابر عبد الرحمن مدرس مساعد بقسم الاشغال الفنية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية مشرفاُ، والطالبتان أمنة احمد، ومروة منتصر بالفرقة الخامسة بكلية التربية الفنية، واللتان شاركتا في تنفيذ التصميمات لحطب الحنا والخامات المضافة، والطالبة داليا جمال بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة وشاركت في التصميم للمنتجات، والطالب مودي سامح، بكلية السياحة والفنادق وشارك في أعمال التسويق، والطالب على شقراني بكلية التربية النوعية شارك بتصميم الموقع الخاص بالمشروع و الدعاية له، كما شاركت ورشة حطب الحنا للحاج اسلام أحمد حبيب ، في تنفيذ التصميمات والتطوير للحرفة.

التكتلات الإنتاجية الرئيس عبد الفتاح السيسي ب بمحافظة القليوبية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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