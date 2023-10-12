رئيس جامعة المنيا: روابط قوية تربط أطياف المجتمع المصري في الجمهورية الجديدة

خلال لقائه باسقف المنيا ورئيس المنطقة الأزهرية.

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد طلب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية ونيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرق المنيا وتوابعها.

وذلك علي هامش فعاليات مؤتمر " حكاية وطن في كل محافظة في الوطن .. بين الرؤية والإنجاز" الذي استضافته جامعة المنيا لرصد رحلة البناء والتنمية والتحديات التي شهدتها محافظات مصر نحو الجمهورية الجديدة، في شتى المجالات التنموية والتي تعد إعجاز غير مسبوق تم في زمن قياسي.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته وترحيبه بضيوف الجامعة الكرام، مؤكداً على الروابط القوية والأخوة التي تربط جميع فئات وأطياف المجتمع، والتي تعد أحد أهم ثمار إنجازات الجمهورية الجديدة، مؤكداً على تعزيز التواصل والعمل المشترك لرفع وعي طلاب الجامعات بمبادئ الإخاء والمحبة وقبول الآخر.

