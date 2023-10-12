محافظ المنيا يؤكد: 6500 مشروع بتكلفة 140 مليار جنيه فى 9 سنوات..صور

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن ما شهدته المنيا خلال السنوات العشر الأخيرة يمثل طفرة غير مسبوقة بكل المقاييس ، وأن المشروعات الكبرى التى نفذت مؤخرا على أرض المحافظة هى الدليل القاطع على أن صعيد مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية ، لافتا إلى انفاق 140 مليار جنيه فى الفترة من 2014 حتى 2023 فى القطاعات الخدمية المختلفة من إسكان وتعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحى ومجمعات زراعية وتبطين ترع ومجمعات خدمية حكومية ، وطرق ومحاور أعادت لعروس الصعيد بهاءها ومظهرها الجمالى والحضارى كمحافظة سياحية رائدة .

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فاعليات المؤتمر الذى استضافته جامعة المنيا تحت عنوان " حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، والدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، و اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية السابق ، وعدد من رموز العمل السياسى والتنفيذى وقيادات دينية إسلامية ومسيحية، إلى جانب لفيف من أساتذة وطلاب جامعة المنيا .

وأوضح المحافظ أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " واحدة من المشروعات القومية العملاقة التى لم تشهدها مصر منذ عقود ، واستطاعت تغيير وجه أكثر من 192 قرية من قرى محافظة المنيا فى 5 مراكز بالمرحلة الأولى من المبادرة ، وذلك من خلال تنفيذ 3209 مشروعات فى 28 قطاعًا خدميا بتكلفة تزيد على 40 مليار جنيه ، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالى لبرامج الحماية الاجتماعية التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية .

وفى ختام المؤتمر، أكد الحاضرون أن الانتخابات استحقاق دستورى لكل مواطن وواجب ومسئولية وطنية داعين جموع المواطنين بالنزول و المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة والإدلاء بأصواتهم .

مؤتمر حكاية وطن