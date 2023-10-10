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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 60 ألف عملية جراحية في المنيا ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

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قامت مديرية الصحة بالمنيا بإجراء 18 ألف و600 عملية جراحية مجانية بمختلف التخصصات خلال التسعة أشهر الماضية تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لكافة فئات المراحل العمرية وخاصة الأطفال وكبار السن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن جميع العمليات تم إجراؤها مجانا ، ومنها 11161 جراحة عيون و 1487مخ وأعصاب و 984 جراحة أورام و 3899 قسطرة قلبية و 247 أوعية دموية وقسطرة طرفية و 245 قلب مفتوح و 744 عظام و 69 قسطرة بالمخ و31حالة زراعة قوقعة وذلك منذ بداية شهر يناير 2023 وحتى نهاية سبتمبر الماضي ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 60 ألف و132عملية جراحية .

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