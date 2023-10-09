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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يلتقي عددا من النواب لمناقشة قضايا المواطنين

محافظ المنيا يلتقي
محافظ المنيا يلتقي مع عدد من النواب

ناقش اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا خلال استقباله عددا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بعض القضايا المجتمعية والملفات الخدمية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلسين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

وأشار المحافظ إلى أن الجهود متواصلة بصفة دائمة مع النواب بهدف المساهمة في إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الصالح العام .

 

جاء ذلك بحضور النائب العمدة عثمان والنائب رياض عبد الستار والنائب على بدوى .

واستجاب المحافظ خلال اللقاء لعدد من الطلبات المقدمة من النواب موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.
 

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