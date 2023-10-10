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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: المنيا الجديدة تستقبل مجموعة عمل لمتابعة لمشروعات القومية وتبادل الخبرات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل  المهندس خالد نايف عبد العزيز،  رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة،  مجموعة عمل من معاوني رؤساء أجهزة المدن لاستكمال المتابعة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

 

وذلك في إطار مسيرة جهود وزارة الإسكان في تبادل الخبرات بين القيادات الشابة من معاوني رؤساء أجهزة المدن، تنفيذاَ  لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الزيارة تم استعراض عرض تقديمي لمدينة المنيا الجديدة، وما تم إنجازه بكافة القطاعات وأعمال التطوير الجارية والاستثمارات وموقف استغلال الأراضي الشاغرة طبقاً لخطة الاستثمار التنموية بالمدينة.

ثم انتقل أعضاء الوفد، يرافقهم مسئولو جهاز المنيا الجديدة، لتفقد المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وما تم تنفيذه من أعمال، والتي شملت وحدات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة المنيا الجديدة، ومشروعات الطرق والمرافق والخدمات، وغير ذلك.

وأكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، ضرورة دعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية وزارة الإسكان في تبادل الخبرات وخلق جيل جديد لاستكمال مسيرة الإنجازات، وأن هناك توجيهات بتمكين الشباب بالأماكن القيادية، معرباً عن سعادته بهذا الفكر، وأن تلك التجربة تصقل من خبرات معاوني رؤساء أجهزة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة.

 

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