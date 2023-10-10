تنفيذ 3750 وصلة مياه بتكلفة 16 مليون جنيه في المنيا

أعلن المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا توصيل 3750 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا بتكلفة تصل إلى 16 مليون جنيه بجميع مراكز المحافظة ضمن مبادرة " سقيا الماء" بالتعاون مع جمعية الأورمان.

جاء ذلك خلال حفل تكريمه الذي نظمته جمعية الأورمان بحضور ضياء انور محمد مدير مكتب الاورمان بالمنيا ومحمد سليم نائب مدير الجمعية والدكتورة هبة بدوي رئيس القطاع التجاري بالشركة وهيثم عز العرب مدير العلاقات العامة والمشاركة المجتمعية بالشركة وعمرو صلاح مدير ادارة المشاركة المجتمعية بالشركة.

وأكد السعيد على حسن، التعاون المثمر والبناء مع جمعية الأورمان وكافة جمعيات ومنظمات العمل الخيري وذلك من أجل المساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم الأساسية من مياه الشرب لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشة افضل.

وأشاد السعيد بالدور الهام لجمعيات العمل الخيري وكونهم شركاء أساسيين فى تنمية المجتمع وتطويره والمساهمة في تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الاورمان والشركة من خلال تنفيذ البروتوكول الخاص بتوصيل خدمات مياه الشرب بكافة أنحاء المحافظة والسعي الجاد للانتهاء من المستهدف من مبادرة " سقيا الماء".