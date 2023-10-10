محافظة المنيا: إزالة 45 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية

نفذت الوحدات المحلية لمراكز مطاي والعدوة ومغاغة بمحافظة المنيا عمليات إزالة لـ45 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية، منها 28 حالة تعد بقرى أبو عزيز وبردنوها ومنبال والأحياء الرئيسية بمطاى.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الإزالات شملت سبع حالات بناء خارج الحيز العمراني بدائرة مركز العدوة، وإزالة وإيقاف 10 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بحي شرق وبقرى ابا وطنبدي بمغاغة، وتم التحفظ على أدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.



يأتي ذلك في إطار جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية للقضاء على عشوائية البناء وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.