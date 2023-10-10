عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. آليات وحلول عاجلة لدعم الإنارة العامة وتأهيل شبكة المرافق بالمنيا

شفط تجمعات المياه
شفط تجمعات المياه

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على حلها من خلال التنسيق بين المحافظة، ومديريات الخدمات، لافتاً إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم .

 

صحة المنيا: تطعيم 770 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي والثنائي بمدارس المحافظة

قافلة جامعة المنيا الطبية التنموية تقدم خدماتها لقرية «إبوان»

 

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، قال سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أنه تم الدفع بسيارة لشفط المياه المتجمعة بشارع أبو زهران بحى جنوب المدينة استجابة لشكاوى المواطنين على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تبين أن المياه الموجودة بالشارع هى مياه خزانات الصرف الصحى التابعة للمواطنين بالشارع، وتم شفط المياه وتمهيد الشارع لعودة انتظام سير الحركة المرورية.

وفى ذات السياق،أوضح اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى أنه تم فحص شكوى المواطنين بقرية دير أبوحنس والذين يتضررون من وجود عامود إنارة متهالك مما يعرض المواطنين للخطر، وعلى الفور تمت الاستجابة للشكوي وتم تغيير عمود الإنارة وتلافي أسباب الشكوى، كما تم ضبط توصيلات كهرباء عشوائية مخالفة للقانون، وعلى الفور تم رفع الأسلاك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حل مشاكل المواطنين صرف الصحي لشكاوى المواطنين مديريات الخدمات مشاكل المواطنين منظومة متكاملة مواقع التواصل الاجتماعي رؤساء المراكز والمدن القطاعات الخدمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه منحة جديدة.. مفاجأة سارة لهؤلاء

مصادر رفيعة المستوى: سنتصدى بقوة لمساعي إسرائيل لتوطين أهالي غزة فى سيناء

مصر: هناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها

ليست عسكرية أو سياسية.. ضربة جديدة قاصمة لإسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

هدايا الحكومة تتواصل.. حدث يهم كل المصريين السبت القادم وهؤلاء هم المستهدفون

العاصفة الشمسية تقترب.. هل ينقطع الإنترنت عن العالم غدا 11 أكتوبر؟

الاحتلال الإسرائيلي يؤكد عدم وجود أي دعوة رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية

إصابة جديدة.. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدة غياب نجم الفريق

ترشيحاتنا

نعيش بفضل تضحيات الشهداء.. دولة القانون مع كل الناس.. أبرز رسائل السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة

لم يطردوني.. موسيماني يكشف موقفه من العودة لتدريب الأهلي

طرق التعامل مع المواطنين.. رسائل السيسي للمصريين وطلاب كلية الشرطة بحفل تخرجهم

دعوة عاجلة من الاتحاد الأوروبي لحضور وزيري خارجية فلسطين والاحتلال بدولة عربية

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أحزاب الائتلاف في إسرائيل توافق على تشكيل حكومة طوارئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة محمد رمضان.. زينة تستعرض أسطول سيارات وتعلق: هو ده التواضع

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

بعد انقطاع الكهرباء والإنترنت والمياه.. فلسطينية تروي معاناتها مع أسرتها المحتجزة| صور

مطالب بطرد السفير الإسرائيلي.. اشتعال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في بريطانيا| صور

فيديو

عالم فلك لبناني تنبأ بأحداث طوفان الأقصي في رأس السنة.. ماذا قال/فيديوجراف

تلقى عروضا خارجية.. وكيل أسوريو يوضح حقيقة رحيل أسوريو عن الزمالك /فيديوجراف

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ