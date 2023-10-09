صحة المنيا: تطعيم 770 ألف طالب ضد الالتهاب السحائي والثنائي بمدارس المحافظة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن استمرار فرقها الطبية فى تطعيم 770 ألف طالب بمدارس مراكز وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي وذلك تحت رعاية اللواء أسامة محافظ المنيا، وضمن خطة وزارة الصحة لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم بالمنيا، وتزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد.

أوضح الدكتور محمد حسنين ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم ، مشيراً إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 455 ألف طالب، و تطعيم طلبة الصفين الثانى والرابع الإبتدائى بالتطعيم الثنائى (الدفتيريا والتيتانوس ) بمستهدف 318 ألف طالب.