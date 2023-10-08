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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: برنامج "فرصة" جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة للحماية الاجتماعية

برنامج فرصة
برنامج فرصة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة والذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يُعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة المطورة للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية

مسابقات وندوات تثقيفية وقوافل رياضية بمراكز الشباب المنيا

 

وأضاف المحافظ أن برنامج فرصة من البرامج الرائدة التي تُعلى من قيمة العمل والإنتاج وتتصدى للاتكالية ، لافتاً إلى أن الهدف العام للبرنامج التأهيل لدخول سوق العمل والانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي ، وكذلك تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل، إلى جانب تقديم أنشطة تدريبية تساعد على اكتساب مهارات جديدة وتنمية المهارات الإنتاجية خاصة في المجتمعات الريفية .

وأشار المحافظ أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، وذلك في إطار دعم التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والدمج الفعال.

وفى ذات السياق، أوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا أنه تم توزيع 342 رأس أغنام على 114 أسرة مستفيدة بقرية منبال وتوابعها بواقع 3 رؤوس لكل مستفيد وذلك في حفل نظمته التضامن الاجتماعي بمطاي، حيث قامت جمعية نهضة المحروسة بتسليم الأغنام بعد فحصها وتحصينها ووضع أرقام تأمينية عليها من قبل الإدارة البيطرية بالمركز وتسليمها إلى مستحقيها وتوزيع 80 كجم من الأعلاف، بالإضافة إلى أن مديرية الطب البيطرى عقدت ندوة تعريفية للمستفيدين عن كيفية تحقيق أعلى نسبة إنتاج في تربية الأغنام و التوعية بأهمية الحفاظ عليها والالتزام بتحصينها بشكل دورى .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي رؤية مصر 2030 مشروعات صغيرة ومتوسطة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي دعم الفئات الأكثر احتياجا حماية الإجتماعية المجتمعات الريفية المؤسسات الاجتماعية المجتمع المدني

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