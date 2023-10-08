تحرير 94 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة.

من جانبه ، أكد احمد خلف رئيس مركز العدوة، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية بقرية الشيخ مسعود حيث أسفرت عن تحرير 26 محضرا تموينيا للمخابز تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان).

وفي مركز المنيا، قال اللواء أ.ح هاني بدوي رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق التجارية، بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 44 محضراً تموينياً، شملت 22 محضر عدم وجود شهادة صحية و12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار و6 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر و4 محاضر عدم وجود سجلات وبيع منتجات منتهية الصلاحية.

كما أوضح عامر طه رئيس مركز ديرمواس أن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 10 محاضر تموينية خلال حملة على المخابز البلدية بدائرة المركز حيث تنوعت المحاضر بين (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

وفى مركز مطاي، أكد هشام فايز رئيس المركز تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز حيث تم تحرير8 محاضر للمحال التجارية المخالفة بالمدينة، ضمت 4 محاضر شهادة صحية و4 محاضر منتجات بدون فواتير وتم مصادرة 6 كرتونة عصير و7 شيكارة دقيق و20 لفة ملح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أشار عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار إلى تكثيف الحملات التموينية على الأسواق و المخابز البلدية لضبط الأسعار حيث تم تحرير 6 محاضر للتلاعب بالأسعار وعدم الإعلان عن سعر المنتج وبيع سلع و منتجات مجهولة المصدر وذلك خلال حملة بقريتى صفط و أبو جرج .