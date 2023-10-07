عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسابقات وندوات تثقيفية وقوافل رياضية بمراكز الشباب المنيا

ندوات تثقيف ودورات
ندوات تثقيف ودورات بالمنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا نظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات بين دورات تدريبية وندوات تثقيفية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالاهتمام بمراكز الشباب بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم .

ضبط 2325 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق في المنيا

اعتذار من مياه المنيا للمواطنين لهذا السبب

واستعرض مندى عكاشة مدير  الشباب والرياضة فى تقريره جهود المديرية على مدار شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن إدارة الشباب بالمديرية نفذت ندوات متنوعة لعدد 80 شابا وفتاة حيث جاءت موضوعاتها حول (مواجهة الانحرافات السلوكية ـ الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي ).

إلى جانب تنظيم مسابقة في التصوير الزيتى بمركز شباب المدينة أ، وورشة عمل في مجال التسويق الإلكتروني ضمن برنامج تنمية وعى الشباب بالثقافة والترفيه والإبداع الفني.

وأضاف "عكاشة" أنه في إطار تنمية مهارات الشباب الحياتية والمستقبلية والتكنولوجية نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني عدد من الندوات جاءت موضوعاتها ما بين (النظام البيئي والمخاطر الطبيعية ـ تثقيف سياسي للشباب)، فيما شاركت إدارة تنمية النشء بالمشروع القومي (أولمبياد الطفل المصري) ضمن برنامج تنمية الوعي الثقافي العلمي وإطلاق المهارات الإبداعية.

وفى إطار توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى مراكز المحافظة، استكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (الملاكمة - المصارعة – تنس الطاولة)، إلى جانب تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية خارج الخطة شملت مراكز تدريب عن (التوحد، الأيتام، الفتيات، المعاقين، الرواد، اللياقة البدنية)، بالإضافة إلى تنظيم قوافل رياضية بقرية الاسماعيلية بمركز المنيا وذلك في إطار تنمية مهارات النشء والشباب بالقرى الأكثر احتياجاً.

أسامة القاضي محافظ المنيا الأنشطة الرياضية والثقافية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شهر سبتمبر الماضي كاش مواجهه الانحرافات السلوكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

424 تزكية للسيسي من مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية

موضوعات متعلقة

ضبط 2325 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق في المنيا

ترشيحاتنا

حالة طوارئ.. الهلال الأحمر بغزة يعلن حصيلة ضحايا فلسطين جراء الهجمات الإسرائيلية

هشام آمنة: تنظيم دورات تدريبية مجمعة للعاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظات

سي إن إن تشيد بموقف مصر السريع.. تهدئة لإنقاذ المدنيين ووقف إراقة الدماء

البيئة تجوب المحافظات للاطمئنان على سير العمل بمنظومة قش الأرز

المشير محمد علي فهمي|قام ببناء حائط الصواريخ..وأسقط ثلث طائرات العدو في حرب أكتوبر

إنتي حشرة.. قصة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل.. والتسريب يقلب الطاولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|معلومات عن سبب وفاة نجم مسرح مصر.. رجال هذه الأبراج يجعلون المرأة ملكة

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

لن تصدق|ماذا يحدث للجسم عند تناول فيتامين د مع ممارسة التمارين الرياضية؟

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

فيديو

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ