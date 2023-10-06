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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدرسة بالمنيا تشارك فى مسابقة الأفضل بالوطن العربي المقامه بالإمارات

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمنيا وجميع معلمى وطلبة مدرسة الشهيد الطيار " على محمد على بيه" للتعليم الابتدائى التابعة لإدارة مطاى التعليمية لترشحها لخوض منافسات أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربى بمسابقة ( تحدى القراءة العربى ) التى ستقام فى 31 أكتوبر الجارى بدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهم الفوز والتميز بالمسابقة وغيرها من المسابقات المختلفة.

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وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة وتضافر جميع الجهات لدعم وتطوير المنظومة التعليمية واتباع كافة السبل وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالتعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالطلبة المتميزين من أبناء المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى اللازم لهم للاستفادة من افكارهم وابتكاراتهم فى خطط التنمية المستدامة . 

أسامة القاضي محافظ المنيا الإمارات العربية بدولة الإمارات العربية الوطن العربي تطوير المنظومة التعليمية

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