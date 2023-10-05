لعطل مفاجئ.. قطع المياه 6 ساعات عن مركز ومدينة المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا حدوث عطل مفاجئ بمحطة مياه بنى أحمد الشرقية المرشحة الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مركز ومدينة المنيا لمدة 6 ساعات بدأت من التاسعة مساء.

وقدمت الشركة اعتذارا للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب هذا العطل الخارج عن ارادتها وأكدت انها تبذل قصارى جهدها فى سبيل إنهاء العطل في اقل فترة زمنية ممكنة.

قطع مياه الشرب

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى كما أكدت تدبيرها للمياة النقية للمستشفيات والمخابز.