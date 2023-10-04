لخدمة 3 ملايين مواطن|محافظ المنيا: الانتهاء من 3265 مشروعًا بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

شدّد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لضمان سرعة إنجاز الأعمال، موجّهاً بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من المشروعات والتأكيد على ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين بأقصى سرعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلى الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

استعرض المحافظ، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها 3265 مشروعاً ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعًا لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالى 192 قرية فى 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و500 ألف مواطن، مؤكدًا توفير جميع الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات قطاع الصرف الصحى وجار مُعاينة أراضي باقى المشروعات.

