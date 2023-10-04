جامعة المنيا الأهلية تنظم لقاءً تعريفياً موسعاً لطلابها الجدد والقدامى

نظمت جامعة المنيا الأهلية لقاءً تعريفياً موسعاً لطلابها، برعاية وحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وذلك للالتقاء مع الطلاب القدامى، والجدد المقبولين هذا العام بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة وبرنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال.

جاء ذلك استعداداً لبدء الدراسة بالجامعة الاهلية رسمياً بكامل طاقتها، حيث جرى اللقاء بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة الحكومية.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالطلاب، وهنأهم بالعام الجامعي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً موفقاً.

وكد حرصه أن يكون أول لقاء بهم بالجامعة الأم الحكومية التي تعد من أعرق الجامعات المصرية ذات التصنيف الدولي المعتبر في كافة التصنيفات العالمية المرموقة، التي تنتمي إليها الجامعة الأهلية ببنيتها التحتية والتكنولوجية وقاعاتها وبرامجها، وامتلاكها لأحدث المعامل التخصصية، وطرق التدريس، التي يقوم عليها صفوة من هيئة التدريس لإتاحة الفرصة لطلابها للتعليم بجامعات الجيل الرابع.

وأكد رئيس الجامعة خلال لقاءه مع الطلاب أن الدولة لم تبخل بالدعم في إنجاز هذا الصرح الكبير والذي تم إنشاؤه في زمن قياسي، وتوفير 4 مليار جنيه من ميزانيتها لافتتاحه، معرباً عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب هذه الفكرة الرائدة، لتحقيق التطوير المنشود بالجامعات، وتقديم تعليم متميز يستهدف تحسين مستقبل الخريجين ويعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وطالب د. فرحات الطلاب بالاستمتاع بالحياة الجامعية وممارسة الأنشطة الطلابية والالتزام بالأخلاق والضوابط الجامعية، واختيار اتحاد طلابي يمثل الطلاب ويعبر عن مطالبهم ويضع خطط الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وهوايتهم.

ودار حوار بين الطلاب ورئيس الجامعة قام خلاله بالرد على كافة استفسارات الطلاب وتساؤلات أولياء الأمور الخاصة بالبرامج الدراسية ونظام الساعات المعتمدة، وحثهم على عدم الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة من صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل الدائم والتعامل مع أساتذتهم والمتابعة المستمرة لصفحات الجامعة الرسمية .