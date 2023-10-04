عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنيا الأهلية تنظم لقاءً تعريفياً موسعاً لطلابها الجدد والقدامى

جامعة المنيا
جامعة المنيا

نظمت جامعة المنيا الأهلية لقاءً تعريفياً موسعاً لطلابها، برعاية وحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، وبحضور عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وذلك للالتقاء مع الطلاب القدامى، والجدد المقبولين هذا العام بكليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والهندسة وبرنامج الميكاترونيات والروبوتات الصناعية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبرنامج العلاقات العامة والإعلان بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال.

جاء ذلك استعداداً لبدء الدراسة بالجامعة الاهلية رسمياً بكامل طاقتها، حيث جرى اللقاء بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة الحكومية.

 

محافظ المنيا يتابع حجم الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة" في القرى

توقيع الكشف الطبي على 1843 حالة خلال قافلة علاجية بإحدى قرى المنيا

 

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالطلاب، وهنأهم بالعام الجامعي الجديد، متمنياً أن يكون عاماً دراسياً موفقاً.

وكد حرصه أن يكون أول لقاء بهم بالجامعة الأم الحكومية التي تعد من أعرق الجامعات المصرية ذات التصنيف الدولي المعتبر في كافة التصنيفات العالمية المرموقة، التي تنتمي إليها الجامعة الأهلية ببنيتها التحتية والتكنولوجية وقاعاتها وبرامجها، وامتلاكها لأحدث المعامل التخصصية، وطرق التدريس، التي يقوم عليها صفوة من هيئة التدريس لإتاحة الفرصة لطلابها للتعليم بجامعات الجيل الرابع.

وأكد رئيس الجامعة خلال لقاءه مع الطلاب أن الدولة لم تبخل بالدعم في إنجاز هذا الصرح الكبير والذي تم إنشاؤه في زمن قياسي، وتوفير 4 مليار جنيه من ميزانيتها لافتتاحه، معرباً عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب هذه الفكرة الرائدة، لتحقيق التطوير المنشود بالجامعات، وتقديم تعليم متميز يستهدف تحسين مستقبل الخريجين ويعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وطالب د. فرحات الطلاب بالاستمتاع بالحياة الجامعية وممارسة الأنشطة الطلابية والالتزام بالأخلاق والضوابط الجامعية، واختيار اتحاد طلابي يمثل الطلاب ويعبر عن مطالبهم ويضع خطط الأنشطة التي تنمي مهاراتهم وهوايتهم.

ودار حوار بين الطلاب ورئيس الجامعة قام خلاله بالرد على كافة استفسارات الطلاب وتساؤلات أولياء الأمور الخاصة بالبرامج الدراسية ونظام الساعات المعتمدة، وحثهم على عدم الانسياق وراء أي أخبار مغلوطة من صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتواصل الدائم والتعامل مع أساتذتهم والمتابعة المستمرة لصفحات الجامعة الرسمية .

العام الجامعي الجديد نظام الساعات المعتمدة جامعة المنيا الأهلية جامعات الجيل الرابع الساعات المعتمدة الحاسبات والذكاء الاصطناعى الجامعة الحكومية التصنيفات العالمية أعضاء هيئة التدريس والعاملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الحق الفرصة واتجوز»|تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 700 جنيه

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

موعد تطبيق قرارات الحكومة بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين

بعد تحذيرات لمدة عامين.. تفاصيل القبض على زوجة الإخواني هشام عبدالله بتركيا |فيديو

10 درجات والقاهرة في بؤرة الأمطار|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الأسبوع المقبل| الحكومة تعلن عن بشرى سارة لـ المواطنين

بشرى لعشاق الأهلي.. محامي كهربا يكشف مفاجآت عن انتهاء غرامة اللاعب لصالح الزمالك

إثارة في الأهلي| ورطة تمديد عقود الشناوي وعبدالمنعم.. وعقوبات بانتظار الأحمر فى دوري السوبر

ترشيحاتنا

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

هل سجود السهو واجب في صلاة النوافل.. اعرف الموقف الشرعي

أصله عربي.. من هو منجي باوندي الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء 2023

أوباما يعود للتشكيل الأساسي للزمالك أمام البنك الأهلي

منتخب مصر للصم يخسر من اليابان 4-1 بنصف نهائي كأس العالم

600 جنيه شهريا.. لجنة برلمانية توافق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب السمنة.. تأثير خطير على النساء في فترة انقطاع الطمث

بفستان أنيق .. الممثلة التركية توبا تخطف الأنظار من باريس

ماري كوري.. امرأة حصلت على جائزة نوبل مرتين وماتت بسبب أبحاثها

نوبل تحتفي بالعالم المصري أحمد زويل يوم إعلان جائزة الكيمياء 2023..ماذا كتبت؟

فيديو

محمود حميدة: أرفض لفظ القوى الناعمة والسينما تخترق الآخر دون مقاومة

العالم الهولندي حذر منهما قبل حدوثهما.. زلزالان بقوة 5.6 يضربان هذه الدولة

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ