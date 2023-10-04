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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع حجم الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة" في القرى

رصف طريق برطباط بمغاغة
رصف طريق برطباط بمغاغة

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تحظى بإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لخدمة 3 مليون مواطن من أهالى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مليون و 500 ألف مواطن فى مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المرحلة الثانية من المبادرة.

 وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

 

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ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة، والتواجد على أرض الواقع وإزالة المعوقات، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماعا دوريا لمناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة فى جميع القطاعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة لإنهاء جميع الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة .

وفى إطار توجيهات المحافظ ، تابع الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، أعمال رصف طريق السبيل برطباط بطول 3 كيلو مترات تقريباً، ضمن مشروعات حياة كريمة لخدمة قرى برطباط والتحرير وساقولا والمؤيد وسبع ويستفيد من رصف الطريق حوالي 100 ألف نسمة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه ، تابع عامر طه ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري بني حرام لدفع عجلة العمل والوقوف علي نسب التنفيذ والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية والجودة .

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الثانية تحقيق السيولة المرورية اللازمة الموقف التنفيذى الشركات المنفذة التوقيتات الزمنية

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