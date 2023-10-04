بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ربع نقل بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد شمال بوابة الرسوم بالمنيا نتيجة انفجار احد اطارات السيارة تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث انقلاب سيارة رقم 8129 ربع نقل بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد شمال بوابة الرسوم بمركز المنيا نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر.



تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص هم احمد. ع. م 40 سنة ومحمد. ا. ع 10 سنوات وأحمد. ج. م 28 سنة وخالد. م. ا 12 سنة ومحمود. ا. م 27 سنة وشهاب. ا. ا 32 سنة واحمد. م. ك 26 سنة وإسلام. ع. م 20 سنة ومحمد. ر. ا 29 سنة مقيمون جميعا بمركز بني مزار.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام، لتلقي العلاج، وتم التحفظ على المركبة تحت تصرف وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.