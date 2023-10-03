محافظ المنيا يبحث آليات تحديث المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا تحديث المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، وذلك وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور المهندس مجدى ربيع مدير المركز الاقليمى لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفريق العمل والمكتب الاستشاري لتحديث المخطط الاستراتيجي والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة .

كما بحث المحافظ، الأهداف التنموية والتي تشمل أهداف خاصة وعامة، ودراسة الموقع الجغرافي للمدينة، العلاقات والتشابكات الاقليمية للمدينة، بالإضافة لبحث توصيات مخرجات الدراسات السابقة، لإقليم شمال الصعيد 2023، وتوصيات مخرجات لدراسات المخطط الاستراتيجى لمدينة المنيا 2014.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع المرحلة الثانية من مشروع المخطط الاستراتيجى والتى تعتمد على رصد وتحليل الوضع الراهن لمدينة المنيا ودوافع تحديث المخطط الاستراتيجى وتحديد الرؤية المستقبلية لتحقيق الاستدامة، تمهيدا للوصول إلى المرحلة الثالثة وهي تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة.

وأوضحت المهندسة أسماء صلاح مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، أن هناك برنامجا زمنيا وفريق عمل يشمل مختلف الجهات المعنية، يعمل على دراسة شاملة لدراسة المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية بمدينة المنيا، لإعداد التقارير اللازمة لتحقيق المستهدف من كافة جوانب التنمية.