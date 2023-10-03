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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام الدراسة بجامعة المنيا الأهلية.. وفرحات يحث الطلاب على المشاركة في الأنشطة

جامعة المنيا الأهلية
جامعة المنيا الأهلية

أجرى الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، جولة تفقدية للجامعة الأهلية ، حرص خلالها على الالتقاء بالطلاب للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من تواجد الأطقم الأكاديمية والإدارية بالحرم الجامعي للرد علي أية استفسارات أو تساؤلات، بما يضمن الراحة والسلامة وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب . 

 

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ودار حوار مفتوح بين رئيس الجامعة مع الطلاب استمع خلاله إلي كافة الاستفسارات وقام بالرد عليها، ووجه بتحقيق أعلي استفادة من الإمكانيات المتاحة بالجامعة لخدمة الطلاب ، وتوفير كل سبل الراحة وتلبية احتياجاتهم، وتوفير كافيتيريا داخل الحرم الجامعة خدمتهم . 

وحث فرحات ، الطلاب علي المشاركة في الأنشطة الطلابية من خلال مكتب رعاية الطلاب بالكلية والتواصل المستمر مع الإدارات المعنية بالجامعة لتذليل أية عقبات تواجههم، والالتزام بالقواعد والتقاليد الجامعية.

وأكد أن جامعة المنيا الأهلية يقوم بالتدريس بها صفوة من أعضاء هيئة التدريس لتقديم خدمة تعليمية متطورة تواكب معايير الجودة العالمية لانتاج خريج قادر علي المنافسة والمساهمة في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة.

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