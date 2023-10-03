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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تحرير 437 محضرا في حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، مشددا على إحكام الرقابة على السلع والمنتجات للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى لضمان وصول غذاء آمن وحفاظا ًعلى صحة وسلامة المواطنين.

 

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وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي تمكنت خلال شهر سبتمبر الماضي من تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 1984 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت الحملات عن تحرير 437 محضرا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف أنه تم ضبط 131 منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، مؤكداً سحب 284 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1500 كيلو أغذية مختلفة و1135 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى استخراج 1599 شهادة صحية للعاملين في قطاع الأغذية.

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