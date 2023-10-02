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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي المنيا يعلنون تأييدهم ودعمهم للرئيس السيسي لفترة جديدة.. شاهد

المنياويه يؤدون الرئيس
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن آلاف المواطنين المشاركين بالمنيا خلال احتفالات نصر أكتوبر عن تأييدهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسيه جديدة.

 

وشهد ميدان 30 يونيو وسط مدينة المنيا توافد الآلاف من أبناء مراكز المنيا التسع للاحتفال بنصر أكتوبر وإعلان دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى وذلك فى الحفل الذى يحييه المطرب مصطفى حجاج والمطربه شاهيناز وسط حشد كبير من حزب مستقبل وطن وقياداته وكوادره واعضائه.

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وقال الأهالى إن مسيرة العطاء والإنجازات التى قدمها الرئيس السيسى يجب أن تكتمل ويجب أن يقف الشعب المصرى داعما للرئيس من أجل دوله قويه متطورة تكون في مقدمة دول العالم . 

وأضاف الأهالى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حمى مصر فى وقت صعب جدا ولم يكن فقط مجرد أمن وأمان وإنما التنمية والإنجاز كانا يسيران بشكل متوازي في جميع القطاعات والمجالات.


وحمل المواطنون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك اللافتات الداعمة والمؤيدة لترشيحه وسماع الأغاني الوطنية وظهور المزمار والطبل البلدى فى احتفالات المواطنين داخل الميدان.

 

كما شهدت الاحتفالية تواجدا كبيرا من قبل المرأة والشباب المشاركين فى الاحتفالات مطالبين الرئيس بالترشح لفترة رئاسيه جديدة لاستكمال مسيرة العطاء وتحقيق الإنجازات التى أصبحت ملحوظة وملموسة يلمسها المواطنون بمختلف محافظات الجمهورية.

وردد المواطنون العديد من الهتافات منها " كمل... المسيرة" " السيسي.. رئيسي" كلنا.. معاك ". كما تم إطلاق الشماريخ احتفالا بنصر أكتوبر ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي. 
 

المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
المنياويه يؤدون الرئيس عبد الفتاح السيسي
إحتفالات نصر أكتوبر الأغاني الوطنية العطاء والإنجازات محافظ المنيا نصر اكتوبر

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