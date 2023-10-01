إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية لتوفير حلول مصرية لمشكلات المناخ بشمال الصعيد

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل جهدا وطنيا مخلصا من جميع الجهات المشاركة تعكس تضافر جهود الوزارات المعنية وجميع المحافظات لمواجهة الآثار الناجمة عن التغير المناخي في إطار أكثر شمولا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في ظل الرعاية والدعم الكاملين من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها أثناء مشاركته فى المؤتمر الاقليمي الذي عقد بمحافظة الفيوم للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية على مستوى محافظات إقليم شمال الصعيد، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف ونواب محافظي المحافظات الثلاث والدكتور ربيع عبد البصير ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، ومسئولي وزارات التخطيط، والاتصالات، والبيئة، وأعضاء اللجان التنفيذية، ومقدمي المشروعات الفائزة ، بالمحافظات المشاركة .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة شاركت بالمبادرة فى دورتها الثانية بعدد 177 مشروعا بالفئات الستة، وقامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقا للمعايير التي حددتها المبادرة مع مراعاة المكونين الأخضر و الذكى ، وتصعيد 18 مشروعا بواقع 3 مشاريع عن كل فئة .

وأضاف المحافظ أن المبادرة أتاحت فرصا كبيرة وغير مسبوقة لظهور مشروعات رائدة وغير نمطية توفر "حلولا مصرية" لمشكلات وقضايا المناخ، إضافة إلى نشر الوعي المجتمعي والتأكيد على أهمية الحلول التكنولوجية ومجالات التحول الرقمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وفى ختام كلمته، هنأ محافظ المنيا الفائزين بالمحافظات الثلاث ، و كرم أصحاب المشروعات التي 18 الفائزة من المنيا والمؤهلة للمستوى الوطني من المبادرة ، لكونها نماذج يحتذي بها للحد من الملوثات البيئية التي تؤثر سلبا على تغير المناخ وتساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.