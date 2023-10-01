العثور على جثة شخص داخل إحدى قرى سمالوط شمال المنيا

عثرت الأجهزة الأمنية بالمنيا علي جثة شخص م.قتول داخل منزل في إحدي قري مركز سمالوط وتكثف أجهزة الأمن وإدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط المتهمين بإرتكاب الحادث.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يتضمن اختفاء "م. م" عمره نحو عامين ويقيم داخل بإحدى قرى مركز سمالوط.

وبتكثيف جهود البحث وإجراء التحريات الأولية، تم العثور علي الجثة في وقت لاحق م.قتولا داخل منزل أحد الجيران وذلك في ظروف غامضة.

وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف ظروف وملابسات الحادث حيث يتم جمع المعلومات وإجراء التحريات المبدئية لكشف غموض الواقعة وتحديد وضبط الجناة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونُقلت الجثة إلي مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وندبت الطب الشرعي لمناظرة الجثة لإعداد تقرير طبي، كما كلفت إدارة البحث الجنائي باستعجال التحريات اللازمة حول الحادث.