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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعداداً للعام الدراسي.. حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط مدارس المنيا

حملات نظافة بمحيط
حملات نظافة بمحيط المدارس

تواصل الوحدات المحلية  بالمنيا تكثيف حملات النظافة على مستوى المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد لبدء انطلاق العام الدراسى الجديد وإزالة الإشغالات في الشوارع المحيطة بالمدارس، وسرعة مراجعة كافة التجهيزات اللازمة داخل و خارج المدارس.

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وتابع الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، أعمال الحملة المكبرة للنظافة بالشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق المركز، حيث تم رفع مستوى النظافة بالشوارع حول المدارس ورفع القمامة ومخلفات صلبة من أحياء شمال وغرب المدينة، كما تم رفع الأتربة وتسوية وتمهيد الطرق الرئيسية وإزالة المخلفات الصلبة بكافة الشوارع المؤدية للمدارس بقريتي قلوصنا والبيهو، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع و الميادين.

وفي مركز مطاي، تابع هشام فايز، رئيس المركز، حملات النظافة في محيط المدارس والشوارع بقرى مركز مطاي، والتي شملت منطقة شرق المحطة وأمام وخلف مدرسة التجريبية وشارع مدرسة الجلاء ومنطقة كوبرى الشيخ عبد المنعم وطريق عمارات أرض الروبه، كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال بشوارع التجارة والمدينة والمدارس والثورة ، واستمر حي غرب المدينة في رفع المخلفات من نقاط تجميعها بشوارع ٢٤٢ والرباط ومطاي البلد وحول مدرسة الشهيد عرفات ومدرسة عثمان بن عفان ،كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحى جنوب المدبنة. 

وتمكنت الوحدات المحلية لمجالس قرى (حلوة - إبوان - َمنبال - بردنوها - أبو عزيز) من رفع نواتج القمامة من نقاط تجميعها بالقري والتوابع ورفعها إلى المقلب الرئيسي ورفع كافة الاشغالات والمخلفات أمام وخلف المدارس.

وتابع الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، أعمال حملة النظافة استعدادا للعام الدراسي الجديد، والتي استهدفت رفع القمامة و كفاءة الشوارع أمام المدارس بنطاق حى غرب المدينة بمواقف الغروب و موقف المنيا و أمام المعهد الأزهرى للفتيات و مدرسة قلينى الإبتدائية والإعدادية والثانوية ومدرسة الصم و البكم، بالإضافة إلي رفع المخلفات من أماكن تجميعها بشارع النيابة الإدارية وشارع الشوانى وشارع المدارس ومنطقة السجل، وطريق مصر أسوان الزراعي، حيث تم رفع الأتربة ونواتج قص الأشجار و الحشائش من على جانبي الطريق ورش الطرق بالمياه.

اراض زراعية أسامة القاضي محافظ المنيا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة الخدمات المقدمة للمواطن الشوارع والميادين تنفيذا لتوجيهات حملات النظافة ورفع الإشغالات

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