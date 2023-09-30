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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: تسليم 75 رأس ماعز و19 ماكينة خياطة لأهالى قرية الحتاحتة

تسليم ماكينات خياطة
تسليم ماكينات خياطة

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن الدولة تحرص على توفير جميع برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التى من شأنها تخفيف العبء عن الفئات غير القادرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الداعمة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا وخاصة فى القرى النائية. 

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واشار المحافظ إلى تسليم 75 رأس ماعز بواقع 3 رؤوس لكل مستفيد من الفئات المستهدفة بقرية الحتاحتة بمركز سمالوط مقدمة من جمعية النهوض بالمرأة والتى استهدفت الأمهات المعيلات و ذوى الاحتياجات الخاصة.

ولفت إلى أن مديرية الطب البيطرى أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية، وعمل ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف ربع طن علف مجاناً.

وأضاف المحافظ أنه تم تسليم 19 ماكينة خياطة لعدد من أبناء القرية وذلك بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمدة شهر، مقدمة من جمعية تكامل للتنمية بسمالوط إحدى جمعيات المرحلة الثالثة من برنامج (فرصة) الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة بهدف اكساب الأفراد مهارات توفر لهم مصدر دخل لائق لأسرهم.

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