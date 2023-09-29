إزالة 127 تعديا على أراض زراعية وأملاك دولة في المنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا للقضاء على عشوائية البناء والتصدى بكل حسم لأى تعديات وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.

وتمكنت الوحدة المحلية بمركزى بنى مزار وأبو قرقاص من إزالة ٦٢ حالة بقرى الحسينية وأبوجرج وشلقام وأحياء بمدينة بنى مزار، وحالة تعد بقرية جريس بمركز أبوقرقاص.

وأزالت الوحدات المحلية بمركزى المنيا وملوى ١٨ حالة تعد منها ٩ حالات بقرى البرجاية وبنى محمد سلطان وصفط الخمار بمركز المنيا ، وإزالة ٩ حالات بحى شرق مدينة ملوى.

ونفذت الوحدات المحلية بمركزى مغاغة والعدوة حملات مكبرة أسفرت عن إزالة ٢٥ حالة تعد منها ١٦ حالة خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر بمركز العدوة ، و٤ حالات بالبناء المخالف بقرية طنبدى بمركز مغاغة.

وتمكنت الوحدات المحلية بمركزى سمالوط ومطاى من إزالة ٢٧ حالة منها ١٣ حالة تعد بقرى شوشة والعزيمة وقلوصنا وبنى خالد وحى شمال سمالوط ، و١٤ حالة بقرى بردنوها و أبو عزيز ومنبال بمركز مطاى.