مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم سيارتين بصحراوي سمالوط بالمنيا

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط بشمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد أمام مركز سمالوط شمال المنيا.

انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية وتبين مصرع يوسف. م. خ 33 سنة وعبد النبي. ع 28 سنة وإصابة 7 أشخاص اخرين تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي للعلاج، والتحفظ على الجثتين.

وكشفت التحريات الأولية للبحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث بسبب السرعة الذائدة، ما أدى إلى اختلال عجلات القيادة، وتم التحفظ على المركبات تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.