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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا للعام الجديد..

محافظ المنيا يوجه بالمرور المستمر على المدارس ومراجعة كافة التجهيزات

استعداد المدارس للعام
استعداد المدارس للعام الدراسي

وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد لبدء انطلاق العام الدراسى الجديد وسرعة الانتهاء من تجهيزات المدارس والمرور المستمر على المدارس، ورفع كافة الإشغالات من محيط المدارس وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية لتهيئة بيئة تعليمية آمنة للطلاب من خلال تفعيل خطط الزيارات الميدانية ومراجعة كافة التجهيزات اللازمة داخل و خارج المدارس.

 

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لتحقيق الانضباط.. حملات مكبرة لرفع الإشغالات ببني مزار في المنيا

وتنفيذا لهذه التوجيهات تابع اللواء إ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا حملات المرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي حيث تم المرور على مدارس قريتى نزلة حسين وطوخ الخيل لتنفيذ أعمال النظافة والإنارة داخل المدارس والفصول حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس.

كما قاد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات من محيط المدارس بمدينة ملوى جنوب المنيا، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد وعودة الانضباط إلى الشارع حيث أسفرت الحملة عن ضبط 58  مخالفة تنوعت بين "إشغال طريق ـ ازالة ادارية ـ بائع متجول".

كما تابع عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار أعمال النظافة ورفع المخلفات بشارع الحرية والعاشر من رمضان والمرور على المدارس بأحياء المدينة إلى جانب المرور على دورات المياه الخاصة بالمواقف للتأكد من نظافتها مع رفع الاشغالات أمام مجمع المصالح.

مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بقريتى شلقام و أبو جرج نفذتا أعمال النظافة داخل وخارج المدارس استعدادا للعام الدراسى مع المرور على المدارس لتوفير المناخ الأمثل للعملية التعليمية.

وفى العدوة تابع أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة المرور على المدارس من حيث النظافة والانارة ودورات المياه وجميع المرافق من كهرباء ومياه بدائرة الوحدة المحلية لقرية الشيخ مسعود وبني عامر.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا استعدادا لبدء العام الدراسى الجديد استقبال العام الدراسي الشوارع الرئيسية والفرعية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات مكبرة لرفع الإشغالات مدينة المنيا

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