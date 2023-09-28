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رئيس التحرير
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تعليم

إتاحة قنوات للمذاكرة.. تعليم المنيا يضع اللمسات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد

حمدي مصطفى وكيل وزارة
حمدي مصطفى وكيل وزارة التعليم

عقد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية التسع لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد  2023 / 2024.

أكد وكيل وزارة التعليم على الالتزام بإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات للمدارس موضحا أن محافظة المنيا تضم 3251 مدرسة تعليم " عام وفنى" موزعة في 9 إدارات تعليمية يتواجد بها مليون و499  ألف طالب وطالبة.

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وشدد مصطفى على ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم وحظر تواجد الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب داخل المدارس ويسمح باستخدام التليفون المحمول غير المزود بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين  كذلك الاهتمام بيوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس مع الإشارة إلى توافر بنوك للأسئلة في إطار مشروع التقويم من أجل التعلم لجميع المراحل الدراسية وحظر تحصيل آية مبالغ مالية تحت آية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

كما تم مناقشة آليات سد العجز ومنها  الاستعانة بمعلمين بالأجر وفقا للضوابط المحددة وسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 الف معلم بداية العام الدراسي الجديد وفقا لما يرد من تعليمات من وزارة التربية والتعليم وضرورة تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

كما شدد حمدى مصطفى مدير المديرية على الاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي ، وتجهيز القاعات الدراسية بكل إدارة تعليمية تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور  وتفعيل استخدام القنوات التعليمية والمنصات التعليمية وإتاحتها لجميع الطلاب .

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