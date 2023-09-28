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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. احتفالية عطرة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمؤسسة البنين

الاحتفال بالمولد
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

نظمت محافظة المنيا احتفالية كبيرة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمقر مؤسسة البنين بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومنطقة المنيا الأزهرية ومكتبة مصر العامة وقصر ثقافة المنيا وفرع المجلس القومى للمرأة وهيئة إنقاذ الطفولة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالاهتمام بملف حماية الطفل وحرص الدولة على حمايته من المخاطر وجعلها في مقدمة أولوياتها والسعي لتغيير إيجابي في واقع الأطفال الأيتام من خلال المشاركة المجتمعية لمواجهة ظروفهم الأسرية بإدماجهم فى المجتمع وجعلهم قوى فاعلة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم وتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله عليه و سلم ، كما تناولت السيرة العطرة ونشأة سيد الخلق وتسليط الضوء على صفاته النبيلة التي تعد نبراسا وقدوة حسنة لتربية نشء قادر على إنجاح مسيرة التنمية ودفع عجلة الإنتاج فى المجتمع.

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قدمت منطقة المنيا الأزهرية بعض التواشيح الدينية بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما تم تقديم الهدايا للأطفال، إلى جانب بعض الأنشطة التعليمية والعلمية والترفيهية لنشر البهجة والسرور على الأطفال.

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