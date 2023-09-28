لتحقيق الانضباط.. حملات مكبرة لرفع الإشغالات ببني مزار في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار حملات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بالأحياء الرئيسية بالمدينة حيث شملت الحملة شوارع الجمهورية وبورسعيد والشواني وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق.

أسفرت الحملة عن تحرير 139 محضر إشغال منها 125 إزالة إدارية و 14 محضر إشغال، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.